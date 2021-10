Alla trasmissione televisiva “Tiki Taka – La Repubblica del pallone” è intervenuto il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e le sue dichiarazioni sono state riportate dall’ANSA. Tanti i temi toccati dal numero uno del calcio italiano, su tutti gli Europei 2028.

Sulla possibilità di ospitare in Italia gli Europei di calcio del 2028 Gabriele Gravina dice: “Coltivo i sogni e cerco di realizzarli. Qualcuno mi sembra di averlo già realizzato. Mi auguro di far diventare questo sogno realtà per il bene del calcio italiano“.

Inoltre è stato proposto di intitolare la via della Federcalcio a Roberto Mancini, CT che ha portato l’Italia alla conquista degli Europei: “Mi piace come proposta ma aspettiamo il 12 e il 15 novembre, poi ci penseremo. Concentriamoci sulla qualificazione al prossimo Mondiale che è un obiettivo molto importante per il nostro calcio“.

Foto: LaPresse