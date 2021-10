Calcio femminile, vittorie pesanti di Roma e Milan. Sassuolo ko nel 7° turno di Serie A

Cala il sipario sulla settima giornata del campionato di calcio femminile di Serie A 2021-2022. Dopo i tre incontri di ieri che hanno confermato la leadership della Juventus in vetta a punteggio pieno grazie al successo contro l’Inter, le bianconere hanno motivi per cui sorridere guardando ai riscontri odierni.

Il ko del Sassuolo sul campo della Roma fa sì che la Vecchia Signora sia in vetta in solitaria alla graduatoria generale con 21 punti, tre in più delle neroverdi. Il successo giallorosso è stato frutto di una scatenata Valeria Pirone, tornata super carica dalla settimana con la Nazionale italiana di Milena Bertolini. La punta capitolina è stata autrice di una doppietta (23′ e 48′) che ha steso le ospiti. Un risultato importante per la formazione romana che ora è in quarta posizione a -3 dal Milan.

Rossonere che erano chiamate alla difficile trasferta al ‘Gino Bozzi’ di Firenze. Ebbene, la formazione allenata da Maurizio Ganz ha avuto la meglio contro la Fiorentina, grazie alla marcatura della svizzera Nina Stapelfeldt al 20′. Una partita equilibrata che ha sorriso alla compagine meneghina e per le viola non c’è stato nulla da fare. Le gigliate, infatti, rimangono a nove punti in classifica e sono attualmente ottave.

In conclusione, incontro incredibile quello tra Napoli e Sampdoria, con la vittoria doriana firmata al 98′ dalla rumena Cristina Carp. Una sfida molto tesa, come testimoniato dalla doppia espulsione tra le fila partenopee di Paola Di Marino e della camerunense Aurelle Awona. Con questo score, la Samp è in quinta posizione in graduatoria a -1 dalla Roma, mentre il Napoli è in piena zona retrocessione con 4 punti.

Foto: Domenico Cippitelli / LPS