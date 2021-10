Tre i match andati in scena quest’oggi per il settimo turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2021-2022. Incontri che hanno dato una definizione importante alla classifica generale.

Il riferimento è alla Juventus che continua ad allungare la sua striscia vincente. Le bianconere, infatti, aggiornando ulteriormente il loro record, portano a 31 i successi consecutivi nella massima serie. Sono state Barbara Bonansea e la ceca Andrea Staskova a realizzare le reti decisive nel derby d’Italia contro l’Inter. La Vecchia Signora si è imposta in trasferta per 2-1 e a nulla è servita la marcatura della camerunense Ajara Nchout. Juve che si conferma dunque in vetta a punteggio pieno con 21 punti, mentre l’Inter resta a 12 (quarta posizione).

Vittorie poi per l’Empoli e il Pomigliano. Le toscane si sono imposte tra le mura amiche per 2-0 con i gol di Oliviero e di Prugna, mentre le campane hanno prevalso nel match contro il Verona per 2-1 con doppietta Banusic decisiva. In casa scaligera ha posto la firma sul tabellino Cedeno su calcio di rigore.

Con questi riscontri l’Empoli sale a quota 7 punti, prendendo le distanze dalla zona retrocessione dove invece si trova la Lazio con zero punti, mentre il Pomigliano aggancia la Roma in quinta piazza con 10 punti in attesa del match delle giallorosse di domani.

Foto: Nderim Kaceli – LPS