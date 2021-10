Terzo successo in altrettanti match per la Nazionale italiana di calcio femminile impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali 2023 in Australia e in Nuova Zelanda.

Le azzurre si sono imposte con il punteggio di 3-0 contro la Croazia a Castel di Sangro, rimanendo dunque a punteggio pieno nel Gruppo G. Le nostre portacolori sono partite fortissimo nei primi 10′, andando a segno con Valentina Cernoia e Cristiana Girelli (su rigore), ma poi hanno fatto più fatica a trovare concretezza nella loro azione. Nella ripresa è arrivata la terza marcatura firmata da Valeria Pirone al 64′. Compagine nostrana, quindi, a quota 9 punti (11 reti realizzate e nessuna subita), in attesa di sapere quello che farà la Svizzera contro la Romania, essendo le elvetiche in lizza per il pass diretto alla fase finale iridata.

PRIMO TEMPO – Bertolini rispetta le attese e parte con il tridente offensivo formato da Bonansea, Girelli e da Giacinti, mentre in cabina di regia c’è Caruso, coadiuvata da Rosucci e Cernoia. Le croate adottano una strategia molto difensiva con un coperto 5-4-1. Le azzurre sbloccano subito la partita al 2′ con Cernoia abilissima a farsi trovare pronta all’appuntamento e a realizzare con il suo mancino. 7′ dopo arriva il raddoppio nostrano: Giacinti addomestica un pallone in area di rigore con Balog che frana su di lei, per l’arbitro non ci sono dubbi. Girelli realizza spiazzando Bacic, ma Pavlikova fa ripetere per un’invasione in area di rigore al momento della battuta del penalty. L’azzurra non si lascia innervosire ed è ancora una volta precisa dal dischetto. I ritmi con lo scorrere dei minuti calano e le ragazze del Bel Paese fanno più fatica a rendersi pericolose. Al 32′ ci prova Giacinti sul servizio di Cernoia a trovare la via del gol, ma l’attaccante del Milan non inquadra la porta. E’ l’ultimo sussulto del primo tempo che si conclude sul 2-0.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa ci provano sempre loro, Cernoia a Giacinti, ma le conclusioni non hanno troppa fortuna. Al 55′ esce Girelli ed entra Pirone. Una sostituzione ‘profetica’ visto che al 64′ la punta azzurra realizza il tris: Giacinti riceve in area e viene stesa da Balog, l’arbitro concede il vantaggio con Pirone che con il destro batte Bacic. Girandola di cambi e azzurre pericolose ancora con Pirone, ma lo spartito non cambia. Termina 3-0 al Teofilo Patini.

Foto: Domenico Cippitelli / LPS