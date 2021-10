Calcio femminile, Serie A 2021: nella quinta giornata spicca Roma-Juventus, Milan impegnato a Napoli

La Serie A di calcio femminile 2021 prosegue questo fine settimana con la quinta giornata di gare, in cui la capolista Juventus scenderà in campo contro la Roma nel big match, in una sfida che opporrà due formazioni a punteggio pieno, con le bianconere che hanno però una partita in più e una difesa ancora immacolata.

Sfida casalinga per il Sassuolo, che la domenica se la vedrà con la Lazio, contemporaneamente all’impegno esterno dell’Inter sul campo del Pomigliano, mentre alle 12.30 toccherà al Milan, opposto al Napoli per una sfida da non fallire per riprendere la rincorsa alle prime posizioni.

In zona retrocessione, Verona ed Empoli andranno a caccia del primo successo stagionale, con il quadro completato dal confronto tra Fiorentina e Sampdoria, alle ore 12.30 di sabato 2 ottobre.

Il programma di giornata:

Giornata 5

Sabato 2 ottobre

12:30 Fiorentina-Sampdoria

14:30 Empoli-Verona

14:30 Roma-Juventus

Domenica 3 ottobre

12:30 Napoli-Milan

14:30 Pomigliano-Inter

14:30 Sassuolo-Lazio

Foto: Maurizio Valletta / LivePhotoSport