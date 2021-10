La Nazionale italiana di calcio femminile è pronta per proseguire il percorso nelle qualificazioni ai Mondiali 2023 e domani scenderà in campo in casa della Lituania, in attesa dello scontro diretto contro la Svizzera, dove le azzurre si giocheranno l’accesso alla fase finale.

“Anche noi ci giochiamo la qualificazione ai Mondiali contro la Svizzera: siamo le favorite del girone, domani saremo in Lituania – ha dichiarato la ct Milena Bertolini ai microfoni di RadioRai -. Però, in campo internazionale non si sa mai, anche perché giocheremo su un campo sintetico. Noi, però, vogliamo provare ad andare ai Mondiali”.

Tanti i passi avanti fatti nel calcio in rosa nel Bel Paese, specie dopo i Mondiali del 2019, dove le azzurre si sono spinte fino ai quarti di finale contro l’Olanda. “Vogliamo ripetere un Mondiale come quello del 2019, anche per continuare la crescita del calcio femminile – prosegue Bertolini -. Le nostre calciatrici hanno qualità importanti, speriamo di migliorarci anche sul piano fisico. Vincere un Mondiale per un il movimento calcistico femminile significherebbe ricevere una spinta propulsiva importantissima per la crescita: abbiamo visto come sia cambiata in Italia la percezione del calcio femminile dopo il Mondiale 2019. Bisogna anche tener conto della progettualità, in precedenza l’Italia non era stata al passo degli altri Paesi”.

Foto: Ettore Giffoni – Live Photo Sport