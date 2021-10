E sono quattro. La Nazionale italiana di calcio femminile ottiene il quarto successo in altrettanti incontri nelle qualificazioni ai Mondiali 2023 di Australia e di Nuova Zelanda. Le azzurre si sono imposte a Vilnius contro le padrone di casa della Lituania per 5-0. Una goleada frutto delle realizzazioni di Valentina Cernoia, Valeria Pirone e di Valentina Giacinti nel primo tempo e di Sara Gama e di Arianna Caruso nella ripresa.

Una prestazione convincente delle ragazze allenate da Milena Bertolini che hanno approcciato al match con lo spirito giusto, dando continuità alla propria azione offensiva. L’unica pecca, se così la vogliamo chiamare, è il fatto di non essere state troppo concrete nonostante il 5-0. La selezione tricolore, un po’ come si era visto nelle precedenti apparizioni, costruisce molto più di quello che raccoglie e anche in terra lituana il computo realizzativo avrebbe potuto essere superiore.

Non è un discorso di lana caprina, ma importante ai fini della qualificazione diretta alla fase finale della rassegna iridata. Attualmente le nostre portacolori comandano il Gruppo G con 12 punti, 16 gol fatto e nessuno subito, insieme alla Svizzera che però precede l’Italia per aver realizzato un gol in più a parità di differenza reti (17 gol fatti e uno subito).

Appare chiaro, quindi, che lo scontro diretto di Palermo del 26 novembre sarà estremamente importante per definire il quadro della situazione e nella sfida contro le elvetiche al ‘Renzo Barbera’ servirà tanto pragmatismo. Le rossocrociate sono da temere, ma è altrettanto chiaro che le azzurre hanno le armi per far male. “A novembre ci attendono altre due gare fondamentali, per arrivare prime nel girone siamo costrette a vincerle tutte ma la strada è quella giusta“, le parole della CT dopo la gara contro la Lituania. Non resta che mettersi comodi e godersi lo spettacolo.

Foto: LPS