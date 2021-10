L’appuntamento è fissato dal 6 al 31 luglio 2022. La Nazionale italiana di calcio femminile in Inghilterra vorrebbe rivivere la stessa esperienza di Roberto Mancini negli Europei (2022), in un confronto che già per l’andamento delle qualificazioni mondiali attuali viene spontaneo. Il riferimento è al match contro la Svizzera della compagine del ‘Mancio’ e di quella di Milena Bertolini che tanto si giocano per la conquista del pass iridato.

Ebbene le azzurre, che hanno dimostrato il loro grande valore nel corso dei Mondiali 2019 in Francia (quarti di finale raggiunti), sono state inserite nel sorteggio odierno dei gironi nel medesimo raggruppamento di Francia, Belgio e Islanda (Gruppo D). La selezione di Bertolini, in seconda fascia, non poteva che pescare una delle grandi potenze del Vecchio Continente (Inghilterra, Olanda, Germania, Francia).

La Nazionale, uscita di scena nella fase a gironi nell’edizione 2017, inizierà il proprio cammino il 10 luglio al New York Stadium di Rotherham la Francia (ore 20), mentre il 14 luglio (ore 17) e il 18 luglio (ore 20) sfiderà Islanda e Belgio al Manchester City Academy Stadium di Manchester. Giova ricordare che le prime due classificate di ciascun raggruppamento si qualificheranno per i quarti di finale, in programma dal 20 al 23 luglio a Brighton & Hove, Brentford, Wigan & Leight e Rotherham, mentre le semifinali si disputeranno il 26 e 27 luglio a Sheffield e Milton Keynes. Per la finalissima l’appuntamento è il 31 luglio a Wembley.

Sulla carta, il primo posto sembra prenotato dalla Francia, selezione di rilievo del panorama mondiale (n.5 del ranking Fifa). Nelle 26 sfide giocate contro le transalpine, l’Italia ha ottenuto 14 vittorie, perdendo sei gare e pareggiandone altrettante. Vero è che gli ultimi match hanno sorriso alle rivali visto il grande sviluppo che c’è stato in territorio francese con l’avvento di club come il Lione, il PSG e altri che hanno permesso loro di ottenere riscontri di altissimo profilo in ambito continentale.

Le azzurre, quindi, dovranno giocarsi verosimilmente il pass qualificazione per la fase a eliminazione diretta con le belghe e le islandesi. Con le prime il bilancio dei match disputati è confortante: sei vittorie, un pareggio, due sconfitte. Vi è poi un confronto recente, relativo alla qualificazione per i Mondiali in Francia: una vittoria per parte il bilancio, anche se la sconfitta in casa del Belgio fu ininfluente.

Da non sottovalutare le islandesi contro cui le azzurre non hanno uno storico, che sono alla terza partecipazione alla fase finale continentale, con i quarti raggiunti nel 2013. Una formazione che punta tanto sulla fisicità delle proprie interpreti con giocatrici come Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir e Sandra María Jessen da tenere in considerazione, viste le loro esperienze tra le fila degli Utah Royals negli Stati Uniti e del Bayer Leverkusen in Germania.

I gruppi di EURO 2022

Gruppo A: Inghilterra, Austria, Norvegia, Irlanda del Nord

Gruppo B: Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia

Gruppo C: Paesi Bassi, Svezia, Russia, Svizzera

Gruppo D: Francia, Italia, Belgio, Islanda

Foto: Raffaele Conti / LPS