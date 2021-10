Si è disputata oggi, martedì 19 ottobre, la terza giornata della Champions League di calcio: nella sfida del Girone D prevista a Milano l’Inter è stato opposto allo Sheriff ed i nerazzurri hanno vinto per 3-1, mentre nel Gruppo B, in Portogallo, il Porto ha sfidato il Milan ed i lusitani sono usciti vincitori per 1-0.

Nel Gruppo D l’Inter centra il primo successo nella manifestazione battendo per 3-1 lo Sheriff grazie ai gol al 34′ di Dzeko, al 58′ di Vidal ed al 67′ di de Vrij. Momentaneo pari al 52′ di Thill. Nello stesso girone lo Shakhtar Donetsk crolla in casa al cospetto del Real Madrid, che passa per 0-5.

Nel Gruppo B invece il Liverpool si avvia verso la vittoria del girone dopo aver vinto per 2-3 in casa dell’Atletico Madrid, mentre il Milan resta a quota zero dopo tre partite dopo la sconfitta odierna patita per mano del Porto, che si impone per 1-0 grazie alla rete messa a segno al 65′ da Diaz.

Nel Gruppo A il Paris Saint-Germain passa in rimonta nella ripresa e batte per 3-2 il Lipsia, conservando così un punto di margine sul Manchester City, ora secondo in classifica dopo la vittoria in casa del Bruges per 1-4 con la quale ha scavalcato proprio i belgi.

Nel Gruppo C l’Ajax resta in testa al girone a punteggio pieno e prenota il primato dopo aver annichilito per 4-0 il Borussia Dortmund, mentre nella lotta per il terzo posto lo Sporting Lisbona passa per 1-4 in casa del Besiktas e si rilancia in classifica.

RISULTATI 19 OTTOBRE

GRUPPO A

Bruges-Manchester City 1-4 (30′ Cancelo, 43′ rig. e 84′ Mahrez, 53′ Walker, 67′ Palmer, 81′ Vanaken (B))

Paris Saint-Germain-Lipsia 3-2 (9′ Mbappé, 28′ André Silva (L), 57′ Mukiele (L), 67′ e 74′ rig. Messi)

GRUPPO B

Porto-Milan 1-0 (65′ Diaz)

Atletico Madrid-Liverpool 2-3 (8′ Milner, 13′ Keita, 20′ e 34′ Griezmann (A), 76′ rig. Salah)

GRUPPO C

Besiktas-Sporting 1-4 (15′ e 27′ Coates, 25′ Larin (B), 44′ rig. Sarabia, 89′ Paulinho)

Ajax-Borussia Dortmund 4-0 (11′ aut. Reus, 25′ Blind, 57′ Antony, 72′ Haller)

GRUPPO D

Inter-Sheriff Tiraspol 3-1 (34′ Dzeko, 52′ Thill (S), 58′ Vidal, 67′ de Vrij)

Shakhtar Donetsk-Real Madrid 0-5 (38′ aut. Kryvtsov, 51′ e 56′ Vinicius, 65′ Rodrygo, 91′ Benzema)

Foto: LaPresse