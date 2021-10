Calcio a 5, Serie A: nei posticipi della quinta giornata esultano Pescara ed Olimpus Roma

La quinta giornata della Serie A di calcio a 5 è andata ufficialmente in archivio con gli ultimi due posticipi domenicali. Nei confronti in agenda, Cormar Polistena-Olimpus Roma e Futsal Pescara-L84, non sono mancati gol e spettacolo.

Il primo duello se l’è aggiudicato la squadra capitolina passando 3-5 in casa dei calabresi, grazie alle doppiette di Dimas e di Nicolodi, per il momentaneo 0-4, ed alla griffe di Marcelinho, quest’ultima ha definitivamente spento le speranze di rientro dei padroni di casa, trascinati per un mini-parziale che aveva fissato le cose sul 3-4 dal trio Arcidiacone-Minnella-Maluko.

Il secondo testa a testa è andato invece agli abruzzesi che hanno piegato i piemontesi 3-2, in una partita rocambolesca. I pescaresi fanno subito 3-0: autorete di Josiko, poi gol di Misael e Gui. Sembra finita, ma la L84 si rianima col 3-1 di Cabeça, che manda le squadre all’intervallo con due gol di differenza. Nella ripresa, ecco il 3-2 di Alan a dodici minuti dalla fine. L’inerzia va nelle mani e nei piedi degli ospiti, che però non riescono a pareggiare. Alla fine a vincere, di misura, è il Pescara.

La sesta giornata si svilupperà fra il 29 ed il 31 ottobre: grande attesa per Sandro Abate-Syn Bios Petrarca, vedremo se i veneti continueranno nel loro percorso netto.

Foto: Divisione Calcio a 5