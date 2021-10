Boxe, Usyk-Joshua rivincita nel 2022. Fury verso la sfida a Whyte. Gli scenari dei pesi massimi e il Campione indiscusso

Lo scenario futuro dei pesi massimi sembra ormai definito. La categoria regina della boxe vivrà un intenso avvio di 2022, la situazione si è sostanzialmente delineata e mancano soltanto le varie ufficialità.

Il discorso è presto detto: il britannico Tyson Fury, Campione del Mondo WBC (ha difeso la corona contro lo statunitense Deontay Wilder lo scorso sabato), sarà chiamato a difendere la sua cintura contro lo sfidante designato dalla sigla (il suo connazionale Dillian Whyte, che però il 30 ottobre è atteso dal confronto con lo svedese Otto Wallin); l’ucraino Oleksandr Usyk, Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO concederà la rivincita al britannico Anthony Joshua, a cui ha strappato i titoli una decina di giorni fa.

L’appuntamento sarà verosimilmente per la primavera del 2022. Fury partirà con tutti i favori del pronostico (ma attenzione a sottovalutare l’avversario che si troverà di fronte) in un match probabilmente in programma negli USA. Joshua cercherà il ribaltone, Usyk proverà a confermarsi sul trono in una contesa che l’ucraino vorrebbe a Kiev e che AJ vorrebbe in Gran Bretagna. Il confronto per la riunificazione delle cinture è dunque ancora rinviato, dovremo aspettare ancora del tempo per avere un Campione del Mondo unico e indiscusso.

A meno che Fury e Usyk non vincano, in quel caso potrebbero incrociarci nell’autunno 2022. Se però dovesse affermarsi Joshua, appare difficile che non ci possa essere un terzo atto tra i due. Lo scopriremo solo vivendo.

