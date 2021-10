Mondiali d’esordio, Mondiali finiti subito per Nicola Cordella. Il pugile italiano è stato sconfitto, nel primo turno della categoria compresa tra i 46 e i 48 kg, dall’armeno Seiran Yeghikyan, in una battaglia tra le corde che non è stata particolarmente spettacolare, ma ha offerto attimi di notevole intensità. Per l’azzurro anche un warning a fine seconda ripresa, fatto che determina il 3-0 dei giudici (tre 29-27, due 28-28: in pratica, anche a situazione normale, non sarebbe cambiato nulla).

Nel primo round entrambi i pugili cercano di far breccia nella guardia avversaria, dando vita a un combattimento piuttosto vivace e propositivo. Le iniziative di Cordella sono però giudicate un po’ più efficaci rispetto a quelle dell’armeno, ed è per questo che arriva un set completo di 10-9 al gong.

Nella seconda ripresa Yeghikyan prende sempre di più l’iniziativa cercando più volte ottimi allunghi con entrambi i pugni: Cordella cerca di scappare più e più volte, ma a 20″ dal secondo stop riesce ad assestare un brillante diretto che squilibra l’avversario. Giudizi misti, ma a favore dell’armeno (tre 10-9 per lui e due 9-10 per l’italiano), con warning comminato a Cordella. Dopo un’altra breve pausa e altro intervento arbitrale si riprende e i due iniziano a colpirsi selvaggiamente, con Yeghikyan che prende sempre di più il sopravvento, in particolare dal minuto e mezzo in poi. L’esito è, a tal punto, quello naturale: il successo dell’armeno.

Cordella è il primo italiano che viene eliminato nel corso di questa rassegna iridata, dal momento che ieri c’è stato un 4/4 (3/3 nei fatti, dato che il quarto, Federico Serra, non ha neanche necessitato di salire sul ring). Domani debutto per Raffaele Di Serio e Vincenzo Mangiacapre, rispettivamente nei 57 e 67 kg.

Foto: FPI