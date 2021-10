Boxe femminile, ai Mondiali 2021 allargamento a ben 12 categorie di peso

Manca sempre meno all’edizione 2021 dei Mondiali Elite femminili che si svolgeranno ad Istanbul il prossimo dicembre. Non mancheranno le novità con 12 categorie presenti, una scelta che mira a mettere sullo stesso piano le donne con gli uomini.

Paglia (48 kg), minimosca (50 kg), mosca (52 kg), gallo (54 kg), piuma (57 kg), leggeri (60 kg), superleggeri (63 kg), welter (66 kg), superwelter (70 kg), medi (75 kg), mediomassimi (81 kg), massimi (+81 kg) saranno presenti in Turchia per un Mondiale che avrà due categorie in più rispetto all’edizione che si è tenuta nel 2019 in quel di Ulan-Ude (Russia).

L’AIBA terrà un meeting straordinario prima della fine della stagione in cui annuncerà altre importanti riforme. A confermare tutto questo è il Presidente Umar Kremlev che sta lavorando ad una totale uguaglianza di genere.

Già ad Istanbul qualcosa in questo senso si sta già muovendo. Avremo infatti medesimo premo in denaro che è stato assegnato nel Mondiale Maschile che si è svolto a Belgrado (Serbia). 100.000 dollari spetteranno al vincitore, 50.000 per le atlete che accederanno alla finale.

Foto: LaPresse