Tyson Fury si è confermato Campione del Mondo WBC dei pesi massimi tre settimane fa, sconfiggendo Deontay Wilder per ko nel corso dell’undicesimo round. Il match andato in scena a Las Vegas è stato semplicemente stellare ed emozionante, con continui ribaltamenti di fronte e un successo arrivato alla maniera dura dopo che anche il britannico era finito al tappeto. Il ribattezzato Gipsy King ha difeso la cintura che aveva conquistato il 22 febbraio 2020 proprio contro lo statunitense e ora sta già pensando al suo futuro. Quale sarà il prossimo avversario del colosso di Liverpool? Il 33enne dovrebbe salire sul ring entro la primavera del 2022, ma il nome ufficiale del suo avversario non è ancora noto.

La WBC si pronuncerà nei prossimi giorni, dopo che è stato cancellato il confronto tra Dillian Whyte e Otto Wallin, originariamente in programma per domani sera ma annullato a causa dell’infortunio alla spalla del britannico. L’attuale numero 1 del ranking di sigla era lo sfidante designato di Fury, ma chiaramente una sua eventuale sconfitta contro lo svedese avrebbe rimescolato le carte in tavola.

Ovviamente non mancano le lamentele attorno a questa vicenda: lo svedese (che il 14 settembre 2019 costrinse Tyson Fury al dodicesimo round e perse soltanto ai punti) avrebbe voluto la sua chance, mentre di contro il britannico afferma che avrebbe voluto stendere il rivale proprio come Fury ha fatto con Wilder. Solite scaramucce, ma ora si attende una pronuncia da parte della WBC: ci sarà un rinvio della contesa o verrà definito lo sfidante al titolo senza salire sul ring?

Tyson Fury attende alla finestra e sicuramente non andrà a incrociare l’ucraino Oleksandr Usyk, il quale ha già concesso la rivincita ad Anthony Joshua per il Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO (la riunificazione totale delle cinture appare una chimera). Tyson Fury però non le ha mandate a dire e ha definito Whyte in maniera abbastanza colorita: “Mi sembra una salsiccia. Una borsa pesante con le gambe“.

