Basket: NBA Europa, la situazione dopo i comunicati NBA, FIBA ed Eurolega

Si è fatto un gran parlare, dopo lo scoop di Marca, della possibile questione NBA Europa. Si tratterebbe, in poche parole, dell’ingresso diretto della massima lega professionistica americana nel basket continentale tramite un torneo che, secondo le sensazioni, darebbe un colpo durissimo all’attuale Eurolega. Ma andiamo a vedere come stanno adesso le cose.

La NBA, com’è noto, ha rilasciato una nota volta a confermare che degli incontri con tutte le parti, FIBA ed Eurolega, ci sono state. Lo ha fatto tramite il portavoce Mike Bass: “La NBA ha una relazione di lungo corso con FIBA con l’obiettivo di far crescere il basket in tutto il mondo tramite iniziative come Basketball Without Borders e la Basketball Africa League (BAL). Abbiamo giocato numerose partite di preseason contro squadre di Eurolega nel corso degli anni. Come parte della nostra collaborazione con entrambe le organizzazioni, siamo stati recentemente invitati a partecipare ad un meeting sulla possibilità di lavorare tutti insieme per la crescita del basket in Europa. Non vediamo l’ora di prendere parte ad ulteriori riunioni nel corso dei prossimi mesi“.

Per quel che riguarda la FIBA, invece, il comunicato è stato il seguente: “FIBA conferma che, a seguito di un invito che ha esteso al Presidente e CEO di EuroLeague Basketball ed agli azionisti di EuroLeague Commercial Assets (ECA), si è svolto a metà settembre un incontro per discutere dell’unificazione del basket europeo. Come attore chiave per la crescita del nostro sport e in quanto partner di lungo corso di FIBA, anche la NBA è stata invitata ed ha partecipato all’incontro. A seguito della discussione, tutte le parti hanno concordato di avere incontri su base regolare nei prossimi mesi“.

Più fredde le reazioni da parte di Euroleague Basketball, che ha bollato queste eventualità come impossibili. E del resto, si afferma dalle parti di Jordi Bertomeu, di una simile possibilità non si è mai neanche parlato. Certo è che negli ultimi tempi la testa dell’organizzazione della massima competizione europea di tempi tranquilli non ne sta passando: prima della bomba di Marca, infatti, Bertomeu ha subito un duro colpo alla propria leadership, che appare pronta a svanire nell’arco di poche settimane. Il quadro, ad ogni modo, appare di non semplice soluzione: e se essa ci sarà, non la vedremo comunque in tempi brevi.

Credit: Ciamillo