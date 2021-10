La stagione dell’NBA è pronta a prendere il via e il commissioner Adam Silver ha diramato una serie di stringenti linee guida per quanto riguarda il contenimento della pandemia. Inoltre, anche i singoli Stati stanno limitando il più possibile i contatti tra non vaccinati, con qualche nome illustre che sembrerebbe avere qualche problema ad iniziare la pre-season.

Kyrie Irving, stella nei Brooklyn Nets candidati al titolo, si è opposto più volte alla somministrazione del vaccino e a causa delle regole in vigore a New York non potrà allenarsi con i propri compagni, a pochissime settimane dalla prima palla a due.

Il playmaker ha disputato la sessione di allenamenti a San Diego delle scorse settimane, conclusasi con il successo dei suoi contro i Los Angeles Lakers, ma non potrà seguire il training camp a Brooklyn fino a quando effettuerà la prima dose del vaccino.

Inoltre, stando alle regole imposte dalla Lega, saltando allenamenti e partite dovrà rinunciare a parte del suo stipendio. Proprio per questo la franchigia non si allarma ed è certa che nel ritroverà la propria stella nel minor tempo possibile per iniziare la caccia nel modo migliore la caccia all’anello.

Foto: LaPresse