Volley, Superlega 2021-2022: le rose di tutte le squadre, sestetti titolari e allenatori

Nel weekend del 9-10 ottobre incomincerà la SuperLega 2021-2022, il massimo campionato italiano di volley maschile. Tredici squadre sono pronte a darsi battaglia nell’arco dell’intera regular season che durerà 26 giornate, le migliori otto formazioni si qualificheranno poi ai playoff che metteranno in palio lo scudetto. Civitanova partirà per difendere il tricolore, ma la Lube dovrà vedersela con Perugia, Modena e Trento: le quattro grandi sembrano doversi sfidare a viso aperto. Attenzione poi a Monza, Milano, Piacenza che proveranno a fare lo sgambetto.

Civitanova avrà a disposizione le novità Zaytsev e Lucarelli. Perugia avrà dalla sua Simone Gianneli e Matt Anderson. Trento adotterà la politica dei giovani con Daniele Lavia e Alessandro Michieletto titolari, da segnalare il ritorno di Matey Kaziyski. Modena va sul serio con gli approdi di Bruninho, Nimir Abdel-Aziz, Earvin Ngapeth.

Di seguito tutte le rose e i sestetti titolari della SuperLega 2021-2022. La formazione è indicata in quest’ordine: palleggiatore-opposto; schiacciatori; centrali; opposto. Per gli uomini che sulla carta inizieranno in panchina è presente il ruolo tra parenti (o per opposto, p per palleggiatore, s per schiacciatore, c per centrale, l per libero).

SUPERLEGA 2021-2022: TUTTE LE ROSE E I SESTETTI TITOLARI

CIVITANOVA:

Sestetto titolare: De Cecco-Zaytsev; Juantorena-Lucarelli; Simon-Anzani; Balaso

A disposizione: Sottile (p), Garcia Fernandez (o), Yant (s), Kovar (s), Diamantini (c.), Jeroncic (c.), Marchisio (l)

Allenatore: Gianlorenzo Blengini

PERUGIA:

Sestetto titolare: Giannelli-Rychlicki; Leon-Anderson, Solé-Ricci, Colaci

A disposizione: Travica (p), Dardzans (o), Plotnytskiy (s), Ter Horst (s/o), Russo (c.), Mengozzi (c.), Piccinelli (l)

Allenatore: Nikola Grbic

TRENTO:

Sestetto titolare: Sbertoli-Kaziyski; Lavia-Michieletto; Podrascanin-Lisinac; Zenger

A disposizione: Sperotto (p), Pinali (o), Albergati (o/s), Cavuto (s), D’Heer (c.), De Angelis (l)

Allenatore: Angelo Lorenzetti

MONZA:

Sestetto titolare: Orduna-Grozer; Dzavoronok-Davyskiba; Galassi-Grozdanov; Federici

A disposizione: Calligaro (p), Mitrasinovic (o), Karyagin (s), Galliani (s), Beretta (c.), Comparoni (c.), Gaggini (l)

Allenatore: Massimo Eccheli

VIBO VALENTIA:

Sestetto titolare: Saitta-Nishida, Mauricio Borges-Douglas Souza, Candellaro-Flavio Gualberto, Rizzo

A disposizione: Partenio (p), Bisi (o), Basic (s), Nicotra (s), Gargiulo (c.), Russo (l)

Allenatore: Valerio Baldovin

PIACENZA:

Sestetto titolare: Brizard-Lagumdzija, Rossard-Recine, Holt-Cester, Scanferla

A disposizione: Pujol (p), Stern (o), Russell (s), Antonov (s), Caneschi (c.), Tondo (c.), Catania

Allenatore: Lorenzo Bernardi

MODENA:

Sestetto titolare: Bruninho-Abdel Aziz, Ngapeth-Leal, Stankovic-Mazzone, Rossini

A disposizione: Salsi (p), Sala (o), van Garderen (s), S. Ngapeth (s), Sanguinetti (c.), Gollini (l)

Allenatore: Andrea Giani

MILANO:

Sestetto titolare: Porro-Patry, Jaeschke-Ishikawa, Chinenyeze-Piano, Pesaresi

A disposizione: Daldello (p), Romanò (o), Djokic (s), Maiocchi (s), Mosca (c.), Staforini (l)

Allenatore: Roberto Piazza

VERONA:

Sestetto titolare: Spirito-Jensen, Asparuhov-Mozic, Cortesia-Aguenier, Bonami

A disposizione: de Oliveira (p.), Qafarena (o), Magalini (s), Nikolic (c.), Zanotti (c.), Donati (l)

Allenatore: Radostin Stoytchev

RAVENNA:

Sestetto titolare: Peslac-Klapwijk, Ulrich-Ljaftov, Candeli-Erati, Goi

A disposizione: Biernat (p), Dimitrov (o), Vukasinovic (s), Orioli (s), Fusaro (c.), Pirazzoli (l)

Allenatore: Emanuele Zanini

PADOVA:

Sestetto titolare: Zimmermann- Weber, Bottolo-Loeppky, Volpato-Vitelli, Gottardo

A disposizione: Zoppellari (p), Guzzo (o), Petrov (s), Schiro (s), Canella (c.), Crosato (c.), Bassanello (l)

Allenatore: Jacopo Cuttini

CISTERNA:

Sestetto titolare: Baranowicz-Szwarc, Maar-Rinaldi, Krick-Zingel, Cavazzini

A disposizione: Giani (p), Raffaeli (s), Bossi (c.), Picchio (l)

Allenatore: Fabio Soli

TARANTO:

Sestetto titolare: Falaschi-Sabbi, Randazzo-Joao Rafael, Alletti-Di Martino, Pochini

A disposizione: Pellegrino (p), Stefani (o), Palonsky (s), Gironi (s), Carbone (s), Freimanis (c.), Laurenzano (l)

Allenatore: Vincenzo Di Pinto

Foto: Lapresse