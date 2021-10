Basket femminile, Serie A1: colpaccio Campobasso a Costa Masnaga nella seconda giornata

Due su due per un Campobasso sorprendente in questo avvio di stagione e che, nella seconda giornata della Serie A1 femminile di basket, va a espugnare il campo di Costa Masnaga. Emozioni anche a Lucca, dove come a Costa Masnaga si va ai supplementari, in una giornata che sugli altri campi vede le favorite imporsi abbastanza nettamente.

Serve un supplementare per decidere il primo match di giornata, con Venezia che espugna Lucca 87-93 in rimonta e dopo aver dovuto giocare anche un tempo aggiuntivo, con il parziale di 13-7 che ha fatto la differenza. Miglior marcatrice del match la Anderson con 28 punti, mentre per Lucca ci sono i 27 punti di Natali e i 25 di Kaczmarczyk. Va ai supplementari anche Costa Masnaga-Campobasso e le ospiti piazzano il colpaccio di giornata imponendosi 93-98. Non bastano i 6 punti di vantaggio a inizio ultimo quarto a Costa Masnaga e non bastano alle padrone di casa i 38 punti di un’immensa Matilde Villa per evitare il ko a sorpresa tra le mura domestiche.

Vittoria in trasferta per la Virtus Bologna in casa di Empoli per 44-56, in un match dominato dalle difese. Punteggio basso, percentuali non certo esaltanti in una sfida che vede la Virtus scavare il gap nel secondo quarto, con Empoli che prova a restare nel match ma non può nulla con i 13 punti di Dojkic e i 10 di Zandalasini. Basta un tempo, invece, a Ragusa per espugnare il campo di Broni per 52-78. Il parziale di 17-43 dei primi venti minuti chiude il discorso in un match che ha visto 5 giocatrici di Ragusa in doppia cifra, con Kuier miglior marcatrice con 19 punti, mentre in casa Broni ci sono solo i 14 punti di Tijana Krivacevic.

Vittoria per Sesto San Giovanni contro la neopromossa Faenza per 75-56, in una partita che viene chiusa nei secondi 10 minuti. Dopo un quarto in equilibrio, invece, il parziale di 21-9 lancia le lombarde che poi devono solo controllare il match, anche grazie ai 21 punti di Crudo e delle cinque giocatrici in doppia cifra in una squadra ancora in emergenza infortuni e che ha limitato le rotazioni al minimo sindacale. Dura un tempo il match tra Moncalieri e Schio, con le ospiti che nella ripresa non lasciano scampo e chiudono 49-73. Dopo 20 minuti chiusi sul +4, infatti, il parziale di 11-27 nel terzo quarto chiude il discorso e lancia la Beretta Famila, dove spiccano i 17 punti di Verona per le ospiti e i 17 di Williams per Moncalieri.

Infine, nell’ultimo match di giornata vittoria netta della Fila San Martino di Lupari in casa contro la Dinamo Sassari per 97-72. Match che vede le padrone di casa dominare fin dal primo quarto, chiuso 28-18, e dove le ospiti non riescono mai a entrare in partita e subiscono il secondo ko stagionale. Miglior marcatrice Shepard con 34 punti e autrice anche di 22 rimbalzi.

