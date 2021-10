Basket femminile, Eurolega: Venezia scatenata, battuto il KSC Szekszard

Esordio vincente e convincente per l’Umana Reyer Venezia nella Euroleague Women che ha visto il via oggi. Al Taliercio le venete si sono imposte nettamente sulle ungheresi del KSC Szekszard in un match dove Bestagno e compagne hanno guidato praticamente fin dalla palla a due.

Primo quarto che inizia con le ospiti che nei primi due minuti sono le uniche a trovare la via del canestro e punteggio che va sullo 0-4. Venezia, però, si sblocca con Bestagno e poi con la tripla di Penna arriva un parziale di 14-0 che manca la Reyer avanti 16-6. Una tripla di Studer riavvicina lo Szekszard e si prosegue in un primo periodo frizzante, con ottime percentuali per le padrone di casa, ma buone anche per le ospiti e si va al primo stop sul 25-17 per Venezia.

Continua a spingere l’Umana anche nei primi minuti del secondo quarto e un nuovo parziale di 8-0 vale il +16 dopo meno di due minuti di gioco. Reagisce, però, subito lo Szekszard e torna a -10 e serve un canestro di Bestagno per rilanciare la fuga veneta. Restano ampiamente sopra il 50% dal campo le percentuali di Venezia che con un nuovo allunga e con la tripla di Yvonne Anderson (per lei 14 punti nel primo tempo) toccano il +19 e sono in controllo del match. Le ungheresi reagiscono nel finale e si va al riposo lungo con la Reyer avanti 47-33.

Gestisce il vantaggio la squadra di casa nel terzo quarto, con Venezia che tocca anche il +20, anche se abbassa le percentuali al tiro, con il periodo che si chiude in parità 13-13 e si va all’ultimo riposo con Venezia avanti 60-46 dopo un miniparziale di recupero delle ungheresi. Lo Szekszard ci crede e a inizio ultimo quarto torna a toccare il -10 dopo un minuto e mezzo di gioco. Una tripla di Kayla Bonica Thornton rilancia la Reyer, Venezia si scaccia di dosso i fantasmi e nel finale del match non lascia scampo all’attacco ungherese e si impone per 80-59. Miglior marcatrice si conferma Yvonne Anderson con 23 punti, mentre per lo Szekszard ci sono i 17 punti di Nikolina Milic.

Foto: fiba.basketball