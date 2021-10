Basket, calendario Serie A 30-31 ottobre: orari partite, canali tv, programma, streaming

Nuovo weekend di basket con la sesta giornata del campionato di Serie A 2021-2022: tra le certezze e le cose in parte sorprendenti, molto c’è da raccontare all’interno di otto partite che raccontano sedici storie e nuove evoluzioni su un pianeta che di novità, in questa settimana, ne ha viste.

Sfida dal sapore europeo, tra Champions League ed EuroCup, tra Brindisi e Venezia, con l’Happy Casa a caccia del temporaneo aggancio di Milano. Tortona cerca di sorprendere ancora la Virtus Bologna al PalaFerraris, dopo che le V nere si sono dovute arrendere a una grande Napoli la scorsa settimana; i partenopei sono di scena a Trieste dopo aver dovuto lasciar andare Josh Mayo. Mezzogiorno di fuoco per Reggio Emilia, con la sfida tra due dei migliori play italiani del momento, uno d’esperienza, Andrea Cinciarini, l’altro di arrembante gioventù, Matteo Spagnolo.

Superclassico degli ultimi 7 anni, quello tra Milano e Sassari di scena ad Assago, con la Dinamo che, nonostante in Europa stia attraversando una stagione di transizione, in campionato è 3-2. Sfida tra squadre in medio-alta difficoltà, quella che oppone Brescia alla Fortitudo Bologna; Pesaro, dopo l’arrivo di Luca Banchi in panchina, riceve Trento per rilanciarsi. Posticipo serale con Treviso, della quale Bortolani inizia a diventare osservato speciale, che ospita una Varese che sta vivendo acque agitatissime in questo periodo.

Di seguito il programma completo delle partite della sesta giornata di Serie A 2021-2022, coi dettagli sulla trasmissione degli incontri in tv e streaming attraverso RaiSport, Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery+.

SERIE A 2021-2022: SESTA GIORNATA

Happy Casa Brindisi-Umana Reyer Venezia – sabato 30/10/2021 ore 19:30 Eurosport Player e Discovery+

Bertram Derthona Basket Tortona-Virtus Segafredo Bologna – sabato 30/10/2021 ore 20:00 Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery+

Allianz Pallacanestro Trieste-Gevi Napoli Basket – sabato 30/10/2021 ore 20:30 Eurosport Player e Discovery+

Unahotels Reggio Emilia-Vanoli Basket Cremona – domenica 31/10/2021 ore 12:00 Eurosport Player e Discovery+

A|X Armani Exchange Milano-Banco di Sardegna Sassari – domenica 31/10/2021 ore 17:00 Eurosport Player e Discovery+

Germani Brescia-Fortitudo Kigili Bologna – domenica 31/10/2021 ore 17:30 Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery+

Carpegna Prosciutto Pesaro-Dolomiti Energia Trentino – domenica 31/10/2021 ore 18:00 Eurosport Player e Discovery+

Nutribullet Treviso-Openjobmetis Varese – domenica 31/10/2021 ore 20:45 RaiSport, Eurosport Player e Discovery+

