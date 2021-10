Continua in quel di Aarhus (Danimarca) la Thomas & Uber Cup Finals Aarhus 2021. Si è chiusa la terza giornata di sfide del torneo di badminton a squadre maschile e femminile che può essere paragonabile ai Mondiali.

Partiamo dalle donne con l’Uber Cup. Tutto è iniziato quest’oggi con un netto successo da parte dell’Indonesia e del Taipei Cinese, a segno rispettivamente sulla Francia (Gruppo A) e Thaiti (Gruppo C).

Vittoria netta anche per il Giappone che ha sconfitto per 4 a 0 il Giappone, mentre la Corea ha battuto per 5 a 0 l’Egitto. La serata ha visto un solo match con il Canada che non ha lasciato scampo alla Malesia che si è arresa con un netto 4 a 1 (Gruppo D).

Passiamo poi alla Thomas Cup con il successo nel primo pomeriggio del Taipei Cinese per 5 a 0 sull’Algeria (Gruppo A). Discorso differente per quanto riguarda l’Indonesia che ha sconfitto per 3 a 2 il Thailandia (Gruppo A) nell’ultimo decisivo incontro. La serata è continuata con altre due partite. La prima ha visto la Danimarca imposti per 3 a 2 sulla Germania, mentre la Corea ha imposto la sua superiorità per 4 a 1 sulla Francia.

Risultati Uber Cup

Indonesia 4 – Francia 1 (Gruppo A)

Giappone 4 – Germania 0 (Gruppo A)

Taipei Cinese 5 – Tahiti 0 (Gruppo C)

Corea 5 – Egitto 0 (Gruppo C)

Malesia 1 – Canada 4 (Gruppo D)

Risultati Thomas Cup

Taipei Cinese 5 – Algeria 0 (Gruppo A)

Indonesia 3 – Thailandia 2 (Gruppo A)

Corea 4 – Francia 1 (Gruppo B)

Danimarca 3 – Germania 2 (Gruppo B)

Foto: LaPresse