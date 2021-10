La situazione è critica. In Australia le preoccupazioni sul Covid sono sempre in cima alla lista e non si vogliono fare sconti. L’approccio è quello della prevenzione attenta e rigorosa.

E’ con questo spirito che si è espresso nelle sue ultime esternazioni pubbliche il premier dello Stato di Victoria, Dan Andrews. Non si prevedono deroghe alle regole per la vaccinazione contro il Covid-19 per i giocatori che parteciperanno agli Australian Open di gennaio e questa linea guida è stata sottolineata da Andrews.

A tal proposito vengono in mente le recenti dichiarazioni del n.1 del mondo Novak Djokovic che, chiarendo il suo programma a conclusione del 2021, ha espresso non poche riserve circa il suo viaggio in Australia per le ristrettezze previste senza rivelare il suo essere vaccinato o meno.

“Non credo che un tennista non vaccinato otterrà un visto per entrare in questo Paese. Al virus non importa quale sia la tua classifica tennistica o quanti Slam hai vinto. E se ottenessero un visto, probabilmente dovrebbero essere messi in quarantena per un paio di settimane, quando nessun altro giocatore dovrebbe farlo“, le parole del premier dello Stato di Victoria.

Nole, come si sa, ha nello Slam australiano il suo torneo preferito: 9 vittorie totali (record assoluto) e tre centri consecutivi. Il target del 21° Major rientra nelle ambizioni del serbo per la valenza, ma è altrettanto chiaro che bisognerà fare i conti con la gestione dell’emergenza nella terra dei canguri.

Foto: LaPresse