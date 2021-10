ATP Vienna, Sinner-Tiafoe: le quote per le scommesse. Italiano super favorito per i bookmakers

Jannik Sinner si sta preparando per affrontare Frances Tiafoe nella semifinale del torneo ATP 500 di Vienna. Il tennista italiano ha demolito il norvegese Casper Ruud, è entrato nella top-10 del ranking ATP per la prima volta in carriera e si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento indoor della capitale austriaca. Il 20enne tornerà in campo oggi pomeriggio (secondo match dalle ore 14.00) e ha tutte le carte in regola per battere lo statunitense, anche se dovrà stare molto attento a non sottovalutare un avversario decisamente ostico e impegnativo.

L’altoatesino, pienamente in corsa per qualificarsi alle ATP Finals, va a caccia della finale (da disputare contro il vincente di Alcaraz-Zverev) e di punti preziosi proprio per avvicinarsi al torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti dell’anno. Jannik Sinner partirà con i favori del pronostico, proprio come si evince dalle quote dei bookmakers. Gli allibratori concordano in linea di massima su chi sia il candidato al passaggio del turno, anche in virtù dei due precedenti che premiano il nostro portacolori.

La vittoria di Jannik Sinner è data tra 1.25 e 1.30 (oscillazione minime tra le varie agenzie), mentre l’affermazione di Frances Tiafoe spazia tra 3.8 e 4.0.

