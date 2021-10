ATP Vienna, Alexander Zverev trionfa in Finale, Frances Tiafoe battuto in due set

Pronostici rispettati nella Finale dell’ATP500 di Vienna (Austria). Vince il n.4 del mondo Alexander Zverev, sconfitto per 7-5 6-4 l’americano Frances Tiafoe (n.49 del ranking), che ieri in maniera incredibile era riuscito a battere Jannik Sinner. Un confronto nel quale la grande lucidità del tedesco nei momenti decisivi si è vista tutta al cospetto di Tiafoe, che stavolta non ha potuto fare molto per ribaltare il match. Per Sascha si tratta del quinto titolo stagionale dopo i centri a Madrid, Cincinnati, Acapulco e alle Olimpiadi di Tokyo.

Nel primo set Zverev fa capire subito quali siano le sue intenzioni e nel secondo gioco Tiafoe è costretto ad annullare un palla break. Il teutonico porta a compimento il suo piano nel quarto game quando, concedendo solo un quindici al rivale, va sul 3-1. L’americano, però, reagisce immediatamente e con colpi di rara potenza trova il modo per centrare il contro-break. Si prosegue on serve fino al dodicesimo game quando ai vantaggi la maggior qualità mentale del tedesco fa la differenza, portando alla chiusura della frazione sul 7-5.

Nel secondo set la musica non cambia e lo statunitense è sempre in sofferenza alla battuta: una palla break salvata nel secondo gioco e tre nel sesto. Sascha rischia, però, nel nono game e si salva da una pericolosa palla break. Alla fine gli sforzi del teutonico vengono premiati e Tiafoe si scioglie come neve al sole nel decimo gioco, perdendo a zero il turno in battuta e regalando il successo a Zverev per 6-4.

Le statistiche evidenziano la grandissima partita del tedesco in battuta: 19 ace, l’82% di prime in campo da cui ha ottenuto l’80% dei punti, mentre dalla seconda è arrivato un ottimo 60%. A completare il quadro il 46% dei quindici conquistati in risposta alla seconda dell’americano ha completato il quadro.

Foto: e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer