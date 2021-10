Jannik Sinner resta all’ottavo posto nella ATP Race, la graduatoria che prende in considerazione i risultati ottenuti esclusivamente nella stagione in corso. Il tennista italiano ha perso contro lo statunitense Frances Tiafoe nella semifinale del torneo ATP 500 di Vienna: avanti 6-3 e 5-2, l’altoatesino si è fatto incredibilmente rimontare e ha ceduto in tre set al cospetto dell’istrionico americano, capace di imporsi grazie a una grinta fuori dal comune. Il nostro portacolori sarebbe salito al settimo posto della classifica se si fosse qualificato alla Finale contro il tedesco Alexander Zverev, ma purtroppo resta in ottava piazza con 3015 punti.

Questo ranking determina quali sono i tennisti che si qualificano alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto atleti dell’annata agonistica. Il nostro portacolori è ampiamente in corsa per staccare il biglietto per la kermesse di Torino, ma chiaramente la situazione si è complicata. Sarà probabilmente decisivo il Masters 1000 di Parigi-Bercy della prossima settimana e Jannik Sinner non è stato fortunato col sorteggio: secondo turno verosimilmente contro lo spagnolo Carlos Alcarez e poi possibile quarto di finale contro il russo Daniil Medvedev.

Jannik Sinner resta così alle spalle del norvegese Casper Ruud (3105 punti). L’azzurro precede però il polacco Hubert Hurkacz (2965), il britannico Cameron Norrie (2865), il canadese Felix Auger-Aliassime (2430) e il russo Aslan Karatsev (2290). Molto dipenderà da quello che faranno i suoi avversari in terra transalpina, tenendo in considerazione che la settimana successiva è previsto il conclusivo ATP 250 di Stoccolma. Di seguito la ATP Race 2021 aggiornata al 30 ottobre.

CLASSIFICA ATP RACE 2021:

1. Novak Djokovic (Serbia) 8.380 (già matematicamente qualificato alle ATP Finals)

2. Daniil Medvedev (Russia) 6.480 (già matematicamente qualificato alle ATP Finals)

3. Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5.695 (già matematicamente qualificato alle ATP Finals)

4. Alexander Zverev (Germania) 5.405 (già matematicamente qualificato alle ATP Finals)

5. Andrey Rublev (Russia) 4.210 (già matematicamente qualificato alle ATP Finals)

6. Matteo Berrettini (Italia) 4.090 (già matematicamente qualificato alle ATP Finals)

7. Casper Ruud (Norvegia) 3.105

8. Jannik Sinner (Italia) 3.015

9. Rafael Nadal (Spagna) 2.985 (non parteciperà alle ATP Finals, infortunato)

10. Hubert Hurkacz (Polonia) 2.965

11. Cameron Norrie (Gran Bretagna) 2.865

12. Felix Auger-Aliassime (Canada) 2.430

13. Aslan Karatsev (Russia) 2.290

