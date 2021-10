Secondo quanto scritto dalla testata sportiva spagnola “Marca“, sarebbe stato assassinato il velocista dell’Ecuador Alex Quiñónez, che fu finalista nei 200 metri piani alle Olimpiadi di Londra 2012: il delitto sarebbe avvenuto ieri nella città portuale di Guayaquil.

La brutta notizia è stata poi confermata da Roberto Ibáñez, presidente della Federazione Sportiva di Guayas, attraverso un tweet in cui ha espresso l’immenso dolore causato dalla morte di Quiñónez, 32enne nato nella provincia di Esmeraldas.

Queste le sue parole: “Il mio cuore è completamente in frantumi, non riesco a trovare le parole per descrivere il vuoto che sento. Non posso crederci, fino a quando continueremo a vivere così tanto male e con insicurezza? Riposa in pace caro Alex, mi mancherai per tutta la vita“.

Foto: LaPresse