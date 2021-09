Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi, Finale Supercoppa Italiana basket: orario, programma, canale tv in chiaro, streaming

Mancano pochissime ore alla palla a due della Finale di Supercoppa Italiana di basket, primo trofeo della stagione 2021/2022. A contendersi la Coppa saranno ancora loro: Olimpia Milano e Virtus Bologna.

I ragazzi di Coach Ettore Messina hanno sconfitto l’Happy Casa Brindisi col punteggio di 72-67. Dopo aver dominato nei primi due quarti, nel terzo quarto i pugliesi sono rientrati decisamente in partita con un parziale di 19-0 (terza frazione conclusa 29-10 in favore di Nick Perkins e compagni), salvo poi subire la reazione milanese che ha consentito alle Scarpette Rosse di trovare i canestri decisivi per portarsi a casa il match e conquistare la finale.

Le V-nere, invece, hanno dovuto faticare molto per conquistare l’atto conclusivo della Supercoppa (che si gioca “in casa” all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno). I ragazzi di Coach Scariolo, dopo essere partiti decisamente meglio nei primi due parziali, hanno poi subito la rimonta degli oro-granata, che sono risaliti anche dal -13 (massimo vantaggio della Virtus) fermandosi poi al -1 a pochi secondi dalla sirena finale (72-71 il punteggio conclusivo).

La Finale di questa sera, con inizio alle ore 21:00, sarà visibile in diretta TV su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) e su Eurosport 2 HD. La diretta streaming sarà garantita da Discovery+, Eurosport Player e DAZN. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE scritta, per non farvi perdere nemmeno un attimo dell’atto conclusivo di questa Finale della Supercoppa Italiana di basket!

FINALE SUPERCOPPA ITALIANA BASKET 2021: IL PROGRAMMA DEL MATCH

Ore 21:00 A|X Armani Exchange Olimpia Milano – Segafredo Virtus Bologna

DIRETTA TV: DMAX, Eurosport 2 HD

DIRETTA STREAMING: Eurosport Player, Discovery+, DAZN

DIRETTA LIVE SCRITTA: OA Sport

Credit: Ciamillo