Amara la fine del viaggio a Nur-Sultan per Lucia Bronzetti, che, a meno di diventare lucky loser, non giocherà nel tabellone principale del torneo WTA 250 kazako. Numero 1 delle qualificazioni, la ligure è stata sconfitta per 6-4 3-6 7-6(3) dalla bielorussa Yuliya Hatouka, dopo un durissimo confronto durato 2 ore e 50 minuti. Nessuna italiana, dunque, sarà in campo in questo torneo nella settimana in arrivo.

Nel primo set la bielorussa dimostra di poter stare al passo con l’italiana, e le strappa la battuta dopo il più lungo game dell’incontro, il decimo. Una volta salita sull’1-3, Hatouka cerca di non voltarsi più indietro, ma deve cedere il servizio a 15 proprio quando è il momento di chiudere il parziale. Bronzetti, però, non ne approfitta, subisce il controbreak e con esso anche il 4-6.

Musica diversa già dall’inizio nel set successivo, con l’azzurra che prende subito il vantaggio di un break e non lo molla più fino alla fine. Il tutto respingendo anche due tentativi di rientrare di Hatouka, arrivati sul 3-2. Sul 5-3 Bronzetti costringe la sua avversaria a cedere di nuovo la battuta, involandosi così verso il parziale decisivo per entrare nel main draw.

La lotta è subito di quelle importanti: la bielorussa si fa subito sentire alla risposta, ma la genovese non si fa sorprendere e tenta la fuga sul 3-1. Viene però ripresa, rischiando inoltre in due occasioni distinte di mandare Hatouka ancora avanti (accade sul 3-3 e sul 5-5 rispettivamente). Sul 6-5 Bronzetti si guadagna due match point non consecutivi, ma il game battaglia lo vince la sua avversaria, che trascina così il confronto al tie-break. Sul 2-3 e servizio Hatouka arriva un medical time out, dopo il quale l’italiana conquista un solo punto.

Il tennis non è uno sport matematico, e questo incontro ne è un’ulteriore dimostrazione. Non solo Bronzetti ha le statistiche interamente migliori rispetto a quelle di Hatouka, seppur di poco, ma anche i punti vinti sono di più: 108 contro 106. Non basta il 71.9% di punti vinti con la prima contro il 70.7%. La vincitrice sfiderà in tabellone principale una tra la russa Anastasia Gasanova, la kazaka Zarina Diyas, la rumena Jaqueline Cristian, un’altra qualificata e l’ucraina Vitalia Diatchenko.

Foto: PLO 2021