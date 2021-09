ATP Nur-Sultan, Soonwoo Kwon festeggia il primo titolo nel circuito maggiore: battuto Duckworth

È Soonwoo Kwon il successore di John Millman nell’albo d’oro dell’ATP di Nur-Sultan. Il tennista coreano trionfa sul cemento kazako battendo in due set l’australiano James Duckworth (7-6 6-3) potendo celebrare così il primo titolo della sua carriera nel circuito maggiore e l’ingresso per la prima volta in top 60, diventando il numero 57 del mondo dietro propri al suo avversario odierno.

Il primo set gode di un sostanziale equilibrio. I due avversari se le danno di santa ragione, le occasioni per strappare il servizio sono pochissime, anzi soltanto una a favore del coreano, ma Duckworth risponde bene. Il tie-break è la maniera giusta di concludere la frazione: Kwon perde due volte il servizio nei primi sette scambi e porta l’australiano ad avere tre palle set. Ma nessuna di queste viene sfruttata, con l’asiatico che in men che non si dica ribalta la situazione e con cinque punti consecutivi si porta a casa il set.

Duckworth sembra bravo a ribaltare immediatamente l’inerzia del match in risposta e strappa immediatamente il break che lo mette in una posizione di vantaggio. Ma Kwon ne sa una più del diavolo e con il suo gioco rapido e veloce mette in estrema difficoltà il suo avversario: due break tra secondo e sesto gioco e prospettiva ribaltata. Il coreano sembra poter far punto quando gli pare: va vicino a chiuderla per l’ennesima volta il servizio avversario ma l’australiano si salva con un rovescio in contropiede; e con un turno al servizio di livello, chiude la partita per festeggiare il suo primo titolo ATP.

Numeri abbastanza simili per i due contendenti: entrambi con basse percentuali di prime di servizio in campo (52% a 55%), con Duckworth che, alla fine della fiera, concede solo tre punti in più nel fondamentale. Ma bisogna pesare i punti: poiché Kwon, dei 20 punti persi al servizio, ha dovuto affrontare una sola palla break (persa), a differenza dell’avversario che ha provato a salvarne sei.

Foto: LaPresse