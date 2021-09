Andrea Bagioli ha nuovamente sfiorato il successo di tappa alla Vuelta a España 2021. Il corridore lombardo della Deceuninck-Quick Step è andato in fuga con altri ventitré corridori a inizio giornata ed è stato tra i sette che sono riusciti a resistere al ritorno del gruppo maglia roja. Tuttavia, nello sprint finale Andrea si è dovuto nuovamente arrendere allo straripante Magnus Cort Nielsen.



Bagioli è arrivato tra i primi quattro in tre frazioni di questa Vuelta. Tutte e tre, peraltro, sono state vinte proprio da Magnus Cort Nielsen. Anche la tappa di domani sarebbe adatta all’azzurro, ma chiaramente questi potrebbe pagare le fatiche odierne. Ad ogni modo, Andrea troverà molte gare perfette per un corridore con le sue caratteristiche nel finale di stagione e potrebbe levarsi qualche soddisfazione importante.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Andrea Bagioli dopo la tappa di oggi: “E’ stata una giornata incredibile, siamo andati fortissimo. Eravamo in ventiquattro in fuga e siamo arrivati in sette, questo la dice lunga su quanto sia stata dura la tappa odierna. Nel finale, purtroppo, non potevo fare di più. Magnus Cort Nielsen, in questa Vuelta, è davvero troppo forte“.

Foto: Deceuninck – Quick-Step Cycling Team / Getty Images