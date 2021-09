L’Italia inizia brillantemente la propria avventura ai Mondiali Under 21 di volley maschile. Gli azzurri hanno travolto la Thailandia con uno schiacciante 3-0 (25-12; 25-15; 25-13) al PalaPirastu di Cagliari e si issano così al comando del gruppo A insieme alla Repubblica Ceca, capace di regolare l’Egitto per 3-1 (le prime due classificate si qualificano alla seconda fase a gironi).

I ragazzi del CT Angiolino Frigoni non hanno assolutamente avuto problemi contro un avversario di modesta caratura tecnica, scappando via in apertura dei tre set e imponendosi con parziali decisamente severi. A mettersi maggiormente in luce sono stati l’opposto Stefano Tommasi (15 punti, 3 muri, 3 aces), lo schiacciatore Tommaso Rinaldi (10 punti), i due centrali Federico Croato e Nicola Cianciotta (10 punti a testa, 3 muri per entrambi). In campo anche il martello Mattia Gottardo (7), il regista Paolo Porro e il libero Damiano Catania.

Gli azzurri torneranno in campo domani (ore 19.00) per affrontare il poco quotato Egitto, partendo chiaramente con tutti i favori del pronostico per infilare il secondo successo consecutivo e presentarsi allo scontro diretto con la Repubblica Ceca che verosimilmente varrà il primo posto. Nei prossimi giorni l’Italia potrà contare anche sulle prestazioni di Alessandro Michieletto, reduce dal trionfo agli Europei assoluti da grande protagonista.

Foto: FIVB