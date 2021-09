Volley, Europei 2021: Francia e Germania travolgenti, Serbia tentennante. Italia in testa, Slovenia clamoroso ko

Proseguono gli Europei 2021 di volley maschile, oggi si sono giocate ben nove partite. L’Italia ha esordito brillantemente sconfiggendo la Bielorussia con un secco 3-0 (25-18; 25-12; 25-15) e si è portata in testa al gruppo B, a braccetto con la Bulgaria che ha schiantato il modesto Montenegro per 3-0 (25-22; 25-17; 27-25). Tsvetan Sokolov e compagni non hanno avuto particolari problemi a imporsi e potrebbero essere gli avversari di riferimento della nostra Nazionale perché la quotata Slovenia è clamorosamente crollata contro la Repubblica Ceca per 3-1 (26-24; 25-18; 14-25; 25-19).

Nella Pool D, che si incrocerà con il girone degli azzurri nei primi due turni della fase a eliminazione diretta, non deludono le due grandi favorite della vigilia, capace di esordire con due nitide affermazioni. La Francia ha travolto la Slovacchia per 3-0 (25-22; 25-20; 25-19): i Campioni Olimpici si sono fatti prendere per mano dall’opposto Jean Patry e dal martello Earvin Ngapeth, autori di 17 punti a testa per annichilire Peter Michalovic (16) e compagni. La Germania non ha avuto grossi problemi a regolare la Croazia per 3-0 (25-20; 25-13; 25-19): il sestetto di coach Andrea Giani è stato naturalmente preso in mano dal bomber Georg Grozer (16 punti, 3 aces), bene anche il centrale Tobias Krick (10 punti, 4 muri).

La Turchia non si ferma più e, dopo l’impresa firmata ieri contro la Russia, infila la seconda vittoria consecutiva regolando la Spagna per 3-1 (25-16; 29-31; 27-25; 25-23) per mano dell’opposto Adis Lagumdzija (21 punti, 3 muri) e dello schiacciatore Ramazan Mandiraci (19 punti, 2 aces), abili ad arginare Alvaro Gimeno Rubio (22 punti) e Francisco Iribarne (17). Sempre nel gruppo C, secondo successo anche per l’Olanda che liquida la Macedonia del Nord per 3-0 (25-20; 25-18; 25-22): resta in panchina la stella Nimir Abdel-Adiz, ci pensano Wouter ter Maat (22 punti) e Thijs ter Horst (10).

Nella Pool A secondo successo per la Serbia, che soffre più del previsto per avere la meglio sull’Ucraina per 3-0 (27-25; 26-24; 25-21) spinta da Aleksandar Atanasijevic (16 punti) e Uros Kovacevic (13) contro i gialloblù di Oleg Plotnytskyi (12). Il Portogallo ha invece sorpreso il Belgio per 3-2 (25-23; 25-22; 20-25; 18-25; 15-13).

Foto: CEV