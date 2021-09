Volley, Italia-Bielorussia 3-0: esordio vincente agli Europei, nasce un nuovo ciclo. Pinali e Michieletto schiaccianti

L’Italia incomincia brillantemente la propria avventura agli Europei 2021 di volley maschile. Gli azzurri hanno sconfitto la Bielorussia per 3-0 (25-18; 25-12; 25-15) nel match d’esordio e portano a casa un importante successo, determinante per il morale di una Nazionale che ha aperto ufficialmente un nuovo ciclo e che sta gettando le basi per il futuro. Debutto vincente per il CT Fefé De Giorgi e avvio col piede giusto nella Pool B, dove le avversarie più temibili sono indubbiamente la quotata Slovenia e la Bulgaria del fuoriclasse Tsvetan Sokolov. Gli azzurri torneranno in campo domenica 5 settembre per affrontare il modesto Montenegro.

L’Italia si è espressa su ottimi livelli per tutto il match, sciorinando un gioco convincente in tutti i fondamentali e soprattutto senza commettere troppi errori. A piacere, in particolar modo, sono stati il servizio e un attacco variegato, pungente e decisamente preciso per merito di tutti gli interpreti di riferimento. L’avversario non era di certo tra i più quotati del panorama internazionale, ma era importante dare segnali e questo gruppo è piaciuto anche per coesione, compattezza e affiatamento. Il lavoro in ricezione e in difesa è ancora da limare, ma c’è il tempo per crescere.

Quello di oggi è stato poco più di un allenamento, superato comunque con leggerezza dai nostri portacolori. Simone Giannelli ha fatto il suo debutto ufficiale da capitano e si è ben distinto in cabina di regia (senza dimenticarsi di 5 muri-punto), scatenando tutto il potenziale degli attaccanti. Eccellente esordio per l’opposto Giulio Pinali (15 punti con 3 aces, superlativa due serie al servizio nel primo e nel terzo set), potenza dinamitarda dello schiacciatore Alessandro Michieletto (11 punti con 2 aces, impeccabile in battuta in apertura della seconda frazione) affiancato di banda in maniera convincente da Daniele Lavia (12 punti). Precisi i centrali Gianluca Galassi (9 punti, 4 muri) e Simone Anzani (5), bene il libero Fabio Balaso. Tra le fila della Bielorussia i migliori sono stati Uladzislau Davyskiba (8) e Maksim Shkredau (5).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Un doppio ace di Pinali, un muro di Galassi e un errore di Miskevich permettono all’Italia di volare sul +4 in avvio di primo set (8-4). Galassi è imperiale in primo tempo, Giannelli si inventa due muri consecutivi e poi sbaglia anche Tsiushkevich: 12-4 per gli azzurri su un impeccabile turno in battuta di Pinali (aperto sul 4-4). L’opposto e Michieletto si scatenano in fase offensiva, supportati anche da un buon Lavia (17-10). Pinali è maestoso con un impeccabile uno-due (21-15), finale di amministrazione e chiusura in pipe di Michieletto.

Il secondo parziale si apre con una strepitosa serie in battuta di Michieletto: da 2-2 a 11-2 con una facilità disarmante. Tre aces dello schiacciatore, due vincenti di Lavia, diagonale e muro di Pinali, primo tempo di Anzani e un paio di sbavature dei rivali. L’Italia è in totale controllo del campo, Galassi rumoreggia con due stupendi muri (16-6), Michieletto e Pinali non mollano un centimetro in attacco (20-9). Ormai è una passeggiata verso il 2-0, si vede anche una bella seconda di Giannelli.

L’Italia riparte in maniera convinta nel terzo set e si issa sul 6-1 sfruttando una pipe di Lavia, un vincente e un ace di Michieletto, un muro di Pinali. Una stampatona di Galassi vale il +6 (8-2), l’Italia appare in controllo ma poi ha un piccolo passaggio a vuoto: doppio errore offensivo di Pinali, ace di Mansko e stoccata di Davyskiba. La Bielorussia si porta sul -2 (8-10), ma gli azzurri riprendono subito a macinare gioco: bordata di Lavia, parallela di Pinali, pipe di Lavia e ace di Galassi per il 14-9. I ragazzi di Fefé De Giorgi tengono bene il cambiopalla (18-14), poi sul turno in battuta in battuta di Pinali si crea il solco definitivo che porta sul 24-14. Chiude Galassi con un primo tempo.

Photo LiveMedia/Alessio Tarpini