VIDEO. Nuoto, Adam Peaty scatenato a “Ballando con le stelle” inglese: “Uno dei momenti più belli della mia vita!”

Non solo nuoto! Adam Peaty, il re della rana mondiale, due volte campione olimpico, otto volte campione del mondo e chi più ne ha più ne metta, si concede una variazione sul tema è da perfezionista qual è, riesce benissimo anche in un ambito per lui sconosciuto (anche se non si direbbe) finora, il ballo.

Ospite a “Strictly come dancing”, l’omologo inglese di “Ballando con le stelle”, trasmesso il sabato sera sul primo canale della BBC, Peaty si è esibito in uno scatenato e sensuale Cha Cha in coppia con una delle migliori esponenti del ballo britannico, Katja Jones, vincitrice dell’edizione 2017 del programma.

Peaty ha stupito per la capacità di interpretare ritmo e pezzo, una hit dei Four Seasons, uscita nel 1968, “Beggin”, portata poi al successo nel 2008 da Madcon e ripresa addirittura dai Maneskin nel 2017 durante X Factor.

”Uno dei più bei momenti della mia vita” ha definito la performance di ieri sera Adam Peaty per far capire quanto tenesse alla buona riuscita della sua esibizione e quanto probabilmente in questo momento volesse uscire almeno per qualche giorno dalla routine natatoria prima di riprendere la preparazione per la prossima stagione che prevede i Mondiali a maggio in Giappone e gli Europei ad agosto a Roma, città che Peaty ama tantissimo.

Ecco un estratto della performance di Adam Peaty e Katja Jones a “Strictly come dancing”: