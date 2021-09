VIDEO Milan-Venezia 2-0, gol Serie A: highlights e sintesi. Decisivi Diaz ed Hernandez nella ripresa

Il calcio in Italia ha visto proseguire la quinta giornata del girone di andata della Serie A 2020-2021: in uno dei due match delle ore 20.45 il Milan ha vinto per 2-0 in casa contro il Venezia. Decisivi i gol di Diaz al 68′ ed Hernandez all’82’. Rossoneri momentaneamente in vetta assieme all’Inter.

HIGHLIGHTS MILAN-VENEZIA 2-0

IL GOL DI DIAZ

BRAHIM DIAZ THIRD OF THE SEASON 🔴⚫️ #MilanVenezia pic.twitter.com/pWLuB9a439 — Inside Milan (@_InsideMilan) September 22, 2021

IL GOL DI HERNANDEZ

BEAUTIFUL PLAY FROM SAELEMAEKERS FOR A THEO FINISH TO MAKE IT 2-0 🔴⚫️ #MilanVenezia pic.twitter.com/jKkKQZWj36 — Inside Milan (@_InsideMilan) September 22, 2021

Foto: LaPresse