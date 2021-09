La firma è quella d’autore: Edoardo Molinari, alla buca 7 del Marco Simone Golf & Country Club, bagna il proprio esordio all’edizione numero 78 dell’Open d’Italia con una buca in uno. Roma riesce subito ad avere un primo grande sussulto sul percorso che vedrà in scena, nel 2023, la Ryder Cup.

Ed è anche un giro importante per lo stesso torinese, che termina la giornata in quarta posizione con uno score complessivo di -6 (oltre alla hole in one, si registrano sette birdie e due bogey); questo risultato lo lancia, in proiezione, all’interno dei primi 60 della Race to Dubai.

Non solo: “Dodo”, con questa buca in uno, si ritrova in mano un’automobile. Dal momento che DS Automobiles è lo sponsor del torneo, il torinese porta a casa una DS 3 Crossback E-Tense. la versione elettrica del noto SUV della casa francese.

Domani il Molinari maggiore, in termini di età (ha 40 anni, mentre Francesco ne avrà 39 a novembre), partirà alle 8 del mattino, mezz’ora prima del fratello, che si trova non troppo lontano, con uno score di -2.

LA BUCA IN UNO DI EDOARDO MOLINARI

🚨 HOLE IN ONE 🚨@DodoMolinari wins himself a DS 3 Crossback E-Tense at the 7th!#DSOpendItalia pic.twitter.com/YkYvMFJ8X4 — The European Tour (@EuropeanTour) September 2, 2021

Foto: LaPresse