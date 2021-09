Nuovo appuntamento con Sail2U, il programma condotto da Stefano Vegliani a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della vela. Ospite in trasmissione la Campionessa Mondiale di Nacra17: Maelle Frascari.

Maelle commenta così l’obiettivo raggiunto dalla sua “rivale” Caterina Banti con Ruggero Tita alle Olimpiadi di Tokyo: “La selezione per Tokyo è stata una dura battaglia, agguerrita, è passato un inverno intenso prima della chiusura delle selezioni. Sono felice per Ruggero e Caterina – continua – sono riusciti a conquistare un oro importante per l’Italia. Questa medaglia alla nostra vela serve moltissimo e sono molto felice che in questo momento la situazione italiana sia questa”.

Proprio Caterina è presente nella squadra di Maelle, “Luna Rosa”. Di che progetto si tratta? La Campionessa risponde così: “C’è stato un momento in cui, dopo le selezioni per le classi olimpiche, mi sono trovata dinanzi due opzioni: o finire l’Università, o investire in un nuovo progetto, in una regata in cui si chiede un lavoro diverso rispetto a quello a cui siamo abituati nelle classi olimpiche: tanta progettazione, ci vuole un budget… è una bellissima esperienza e grazie agli sponsor siamo riusciti a creare questo progetto”. Il team di Maelle, Luna Rosa, è una squadra di donne che debutta al Giro d’Italia di vela, il Marina Militare Nastro Rosa Tour, un evento che anima le coste e i mari del nostro Paese fino a fine settembre.

Questo e molto altro, nella video intervista integrale he vi proponiamo di seguito.

Foto: Comunicato stampa FederVela