Gianluigi Ugolini e Alice Cialfi conquistano l’argento agli Europei della classe Nacra 17 che si sono conclusi oggi a Salonicco in Grecia. Un fantastico risultato per gli azzurri che anche nell’ultima regata della competizione si sono ben comportanti.

La coppia italiana ha chiuso in quarta piazza aggiungendo 8 punti che hanno portato il punteggio a 66, tanto è bastato per respingere in maniera decisa l’assalto degli avversari. Il trionfo nella massima competizione continentale è andato ai dominatori britannici John Gimson e Anna Burnett che si sono accontentati della seconda piazza oggi e hanno concluso con 36 punti.

Un distacco importante tra i trionfatori a questi Europei e i nostri che palesa in maniera chiara la superiorità di Gimson-Burnett. I francesi Titouan Petard e Lou Berthomieu vincono la sfida per il bronzo chiudendo in terza piazza (75 punti) e lasciando fuori dal podio l’altra coppia britannica composta da Rupert White e Kristie Urwin (87 punti).

