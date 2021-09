US Open 2021: Naomi Osaka direttamente al terzo turno, forfait di Olga Danilovic per ragioni mediche

“Motivazioni mediche”. Non si conosce altro del motivo per il quale la serba Olga Danilovic, che avrebbe dovuto affrontare Naomi Osaka sull’Arthur Ashe Stadium in apertura di programma, ha dato forfait prima di disputare il match di secondo turno con la giapponese. Per quest’ultima la situazione ha un solo significato: tornerà in campo venerdì, contro una tra l’estone Kaia Kanepi e la canadese Leylah Fernandez.

Osaka, già detentrice del titolo e vincitrice anche nel 2018, aveva esordito battendo la ceca Marie Bouzkova per 6-4 6-1, mentre Danilovic si era liberata dell’americana Alycia Parks per 6-3 7-5. Le due si sarebbero dovute affrontare per la prima volta.

Si tratta del primo walkover dell’intero torneo fino a questo momento, nonché appena del secondo ritiro tra i due tabelloni di singolare: ieri era stata la volta dell’americano Sebastian Korda, nel secondo set contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, peraltro prossimo avversario di Lorenzo Musetti.

A causa di questa situazione, il match tra la rumena Simona Halep e la slovacca Kristina Kucova è stato spostato sull’Ashe, mentre sul Court 17 è stato a sua volta inserito quello tra il canadese Felix Auger-Aliassime e lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles. A sua volta, il confronto originariamente inserito sul Court 12 tra l’americana Danielle Collins e la slovena Kaja Juvan è stato posizionato sul Court 5.

Foto: LaPresse