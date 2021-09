United Rugby Championship 2021-2022: i match di Zebre e Benetton saranno trasmessi in chiaro su Mediaset 20

A pochi giorni dal via dello United Rugby Championship 2021-2022, che vedrà al via Zebre e Benetton, arriva l’ufficialità della trasmissione in diretta tv in chiaro su Mediaset 20 dei match delle franchigie italiane. Il via venerdì 24 settembre con Zebre-Emirates Lions, poi sabato 25 Benetton-DHL Stormers.

Mediaset aveva già trasmesso l’Autumn Nations Cup 2020 di rugby, con la diretta in chiaro degli incontri dell’Italia ed in streaming degli altri match della manifestazione. Per l’intera stagione 2021-2022 Mediaset 20 trasmetterà in chiaro gli incontri di Benetton e Zebre nello United Rugby Championship.

Al sito federale Martin Anay, amministratore delegato di United Rugby Championship, ha dichiarato: “Si tratta di un grande risultato per il Gioco del rugby in Italia, con un’accresciuta visibilità per lo United Rugby Championship in chiaro contestualmente all’ingresso nel torneo delle Franchigie sudafricane. Il rugby italiano di Club sta vivendo un momento brillante e la vittoria di Benetton Rugby nella Finale della Rainbow Cup dello scorso giugno ne è la testimonianza. Grazie al lavoro svolto da FIR ed all’entusiasmo di Mediaset siamo certi che le squadre, il gioco ed il nostro nuovo torneo avranno un impatto anno più grande nel contesto sportivo italiano”.

Queste le parole di Marzio Innocenti, presidente della FIR: “La vittoria della Benetton nella Finale di Rainbow Cup ha mostrato come l’intero movimento rugbistico italiano sia determinato ad essere protagonista del nuovo URC. Sono fiducioso che lo saremo dall’inizio, con Benetton e Zebre che si alleneranno e scenderanno in campo per dare il massimo, con i tanti atleti intenzionati a conquistarsi la chiamata in maglia azzurra ed i giovani talenti che alzeranno l’asticella della concorrenza interna. L’URC offrirà un grande spettacolo ai nostri fans e l’accordo con Mediaset, attraverso la messa in onda in chiaro ed in diretta delle nostre Franchigie, contribuirà non solo a rafforzare l’interesse degli appassionati ma anche a raggiungere ed emozionare nuovi pubblici”.

Foto: Live Media / Ettore Griffoni