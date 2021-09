Tiro a volo, Coppa del Mondo juniores Almaty 2021: trap, Samuele Faustinelli vince al maschile mentre Giorgia Lenticchia è settima al femminile

La Coppa del Mondo juniores di tiro a volo, in corso di svolgimento ad Almaty, regala soddisfazioni ai colori azzurri. Una nuova giornata di gare, dedicata ai concorsi individuali di trap, è andata in archivio. Andiamo a vedere come sono andate le cose sulle pedane kazake.

Trap individuale maschile: si afferma Samuele Faustinelli

Samuele Faustinelli, nativo di Pian Camuno, ha vinto. Sbriciolando in finale 46 dei 50 piattelli a disposizione, il bresciano si è messo tutti alle spalle: il kazako Maksin Bedarev, secondo a quota 42/50, e il suo connazionale Alisher Aisalbaye, terzo con lo score di 33/40; in una gara dove Lorenzo Franquillo è riuscito anch’egli a guadagnarsi l’atto conclusivo finendo però in sesta posizione (17/25).

Trap individuale femminile: Giorgia Lenticchia appena fuori dalla finale

Giorgia Lenticchia chiude appena fuori dalle magnifiche sei che si contendono la vittoria di tappa arrivando in settima posizione. Ad aggiudicarsi il contest invece è la spagnola Mar Moline Magrina, che allo shoot off, dopo il 40 pari dei 50 piattelli regolamentari, l’ha spuntata per 3-2 sulla russa Sofia Ivoilova. In terza piazza infine si è sistemata l’altra russa presente in pedana, ossia Polina Kniazeva (30/40).

Il programma prosegue domani con le gare a squadre di trap, mentre il 5 settembre sarà la volta della competizione di Mixed Team.

Foto: FITAV