The Rugby Championship 2021, Australia-Argentina 27-8. I Wallabies salgono al secondo posto

Nel giorno dell’assegnazione del titolo del The Rugby Championship 2021 alla Nuova Zelanda arriva il sorpasso al secondo posto dell’Australia ai danni del Sudafrica: i Wallabies battono per 27-8 l’Argentina e salgono a quota 13 in classifica, contro gli 11 degli Springboks. All Blacks irraggiungibili ad un turno dalla fine a quota 24, Pumas ancora a 0.

Nel primo tempo l’Australia punta subito a chiudere la contesa: al 5′ arriva la meta di Hodge, trasformata da Cooper, mentre al 19′ è Kerevi a marcare, con Cooper ancora bravo nella conversione che vale il 14-0. Reazione argentina tutta nel piazzato di Boffelli al 21′, ma Cooper al 32′, sempre dalla piazzola, ristabilisce le distanze: al riposo è 17-3.

Nella ripresa arriva subito la meta non trasformata di Montoya al 43′, ma ancora una volta l’Argentina si spegne subito. Al 56′, inoltre, il giallo a Kremer lascia i sudamericani in 14 contro 15, ma l’Australia non va oltre il piazzato di Cooper al 60′. La meta di Kellaway al 70′, trasformata da O’Connor, fissa lo score sul definitivo 27-8.

Il torneo si concluderà la prossima settimana, con l’ultimo turno che vedrà i medesimi incontri odierni: l’Australia vincendo ancora contro l’Argentina, anche senza bonus offensivo, difenderebbe matematicamente il secondo posto dal possibile attacco del Sudafrica.

