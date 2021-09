Tennis, US Open 2021: Fabio Fognini domina due set, poi viene rimontato e sconfitto da Pospisil

E’ una sconfitta amarissima quella di Fabio Fognini al primo turno degli US Open 2021. Il ligure va avanti per due set a zero, ma viene clamorosamente rimontato e sconfitto dal canadese Vasek Pospisil, che si impone al tie-break del quinto set con il punteggio di 1-6 3-6 6-1 6-3 7-6 dopo tre ore e ventidue minuti di gioco.

Una partita incredibile, con il ligure che ha dominato nelle prime due frazioni e poi ha completamente regalato il terzo e quarto set. Nel quinto poi Fognini è andato nuovamente avanti di un break, si è fatto rimontare ancora, ma ha avuto le sue occasioni, prima di cedere al tie-break. A fare la differenza sono anche i 24 ace e 44 vincenti di Pospisil, contro i 28 di Fognini, che ha anche 31 errori non forzati.

Ottima partenza di match per Fognini, che ottiene subito il break in apertura. Il ligure gioca sul velluto e strappa nuovamente il servizio a Pospisil, allungando sul 4-0. E’ un Fabio molto concentrato, attento, che commette pochi errori e che domina la prima frazione, chiusa in suo favore per 6-2.

Il copione della partita non cambia nel secondo set ed è sempre il ligure a comandare lo scambio, mentre il canadese ha troppa fretta e sbaglia moltissimo. Arriva il break dell’azzurro nel terzo gioco, con Fognini che allunga sul 3-1 e poi sul 4-2. Il numero 31 del mondo annulla una palla del controbreak nell’ottavo gioco ed in quello successivo ottiene un altro break, per il 6-3 che lo porta due set a zero.

Sembra davvero non esserci partita, ma dal terzo set cambia clamorosamente tutto. Fognini perde subito il servizio in apertura di set addirittura a zero. Pospisil comincia a servire benissimo, con Fabio che non riesce più a trovare delle contromisure al servizio dell’avversario. Il canadese ottiene altri due break, chiude il set sul 6-1 e riapre la partita.

Un avvio di quarto set con i due tennisti che tengono i propri turni di servizio. Prima 2-2, poi 3-3, ma nell’ottavo gioco ecco che arriva il break del canadese, che strappa la battuta a Fognini e si porta sul 5-3. Il braccio non trema e Pospisil vince il set per 6-3, portando clamorosamente la partita ad un quinto set che un’ora prima sembrava davvero impossibile da pronosticare.

Fognini finalmente si scuote e ha un ottimo avvio di quinto set. Break nel secondo game ed il ligure scappa via sul 3-0 e poi sul 4-1 dopo aver annullato anche una palla del controbreak. E’ una partita, però, che non sembra davvero finire mai e Pospisil riesce a togliere la battuta a Fognini nel settimo gioco, accorciando nuovamente le distanze. L’ottavo game è un susseguirsi di emozioni, con Pospisil che riesce ad agguantare la parità (4-4) dopo aver annullato anche una palla break con due dritti sulla riga. Nel dodicesimo game Fognini va 0-30, ma Pospisil si salva e si va al tie-break: il canadese va avanti per 3-0 ed è un vantaggio fondamentale, perchè chiude 7-4 e mette fine subito agli US Open di Fabio Fognini.

