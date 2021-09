Toni Nadal, questa settimana al seguito di Felix Auger-Aliassime impegnato in Laver Cup, torna a parlare dei tempi di recupero del nipote Rafael, fermo dall’ATP 500 di Washington e che non giocherà più per tutto il 2021. Il tutto a causa di un problema al piede sinistro che è figlio di situazioni che lo tormentano da tutta la carriera, alias sindrome di Muller-Weiss.

Queste le parole rilasciate dallo zio-allenatore: “Le cose vanno migliorando. Vorrebbe ricominciare in Australia. Sono convinto che starà bene. L’idea è di fare un grande 2022 e metterà grande impegno in questo“. Chi ha potuto guardare la trasmissione “La Voce del Deporte” su Antena 2 sarà rimasto senz’altro soddisfatto di queste dichiarazioni.

Toni Nadal ha parlato anche della finale Djokovic-Medvedev agli US Open: “Il rivale gioca e senza dubbio il numero 2 del mondo può vincere. Ed è un gran giocatore. Djokovic talvolta è sottomesso a una certa pressione, e nella partita definitiva questa ha preso il sopravvento“.

Rafael Nadal ha più volte abituato a stop piuttosto lunghi nel corso della carriera, il più importante dei quali risale al dopo Wimbledon 2012, quando non giocò più fino alla Gira Sudamericana del 2013, anno in cui poi vinse Roland Garros e US Open, oltre a diversi altri tornei.

