Sempre più in crescita, Matteo Berrettini. Il giocatore romano sta diradando in questo 2021 ogni possibile dubbio sulle sue capacità, confermandosi sempre di più come un conclamato top 10. Due quarti di finale e un ultimo atto a Wimbledon nei tornei dello Slam possono già essere un attestato del livello da lui raggiunto; un’ulteriore conferma è arrivata con la selezione nel team europeo per la Laver Cup, arrivata alla quarta edizione.

Berrettini sarà in compagnia di Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev e Casper Ruud per sfidare gli avversari del Team World, cioè Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Diego Schwartzman, Reilly Opelka, John Isner e Nick Kyrgios, capitanati da John McEnroe. La competizione partirà il prossimo 24 settembre, per concludersi due giorni dopo, il 26.

Il numero 7 del mondo è stato intervistato dai canali media della competizioni e ha rivelato tutto il suo piacere nell’essere coinvolto in questa edizione della Laver Cup: “Non vedo l’ora di partecipare. Spesso negli spogliatoi ho sentito parlare di questa gara dai ragazzi che sono stati già protagonisti e mi hanno confermato che si tratta di un evento elettrizzante“.

Per Berrettini ci sarà però un altro grande onore, quello di avere un certo Bjorn Borg come capitano: “Giocare al TD Garden e avere Borg come capitano sono elementi che renderanno quest’esperienza ancora più speciale“.

Foto: LaPresse