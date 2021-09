ATP Nur-Sultan 2021: Lorenzo Musetti e Andreas Seppi in tabellone. Aslan Karatsev numero 1 del seeding

Per il secondo anno consecutivo l’ATP viaggia a Nur-Sultan, in Kazakistan, sulla base di una licenza annuale. Torna l’Astana Open, con il nome del 250 kazako che rispecchia quello di un tempo della capitale, cambiato molto di recente. Lo scorso anno si è imposto l’australiano John Millman, che torna per difendere il titolo, sul francese Adrian Mannarino, che ha invece scelto altri lidi.

Numero 1 del seeding è il russo Aslan Karatsev, che parte direttamente dal secondo turno (e potrebbe avere l’interessante finlandese Emil Ruusuvuori, semifinalista un anno fa). Nella stessa situazione di Karatsev ci sono il più atteso dei padroni di casa, Alexander Bublik, e i serbi Dusan Lajovic e Filip Krajinovic, che è proprio nel quarto del detentore.

Due gli italiani al via: Lorenzo Musetti dovrà attendere per conoscere il nome del suo avversario, in quanto è dalle qualificazioni che quest’ultimo arriverà (a tal proposito, allo stato attuale ancora non si conosce la composizione del tabellone cadetto). Per Andreas Seppi, invece, c’è il locale Timofey Skatov, numero 274 ATP e beneficiario di una wild card. Nessun precedente tra l’altoatesino e il classe 2000 tra i pochi kazaki di spicco effettivamente nati in Kazakistan (molti, tra cui Bublik, sono russi di origine e anche Nedovyesov, alcuni anni fa decisivo su Fognini in Coppa Davis, è ucraino).

Uno strano filo rosso lega Seppi a Karatsev: oltre a essere nello stesso spot di quarti di finale, l’azzurro è stato uno dei pochissimi, dopo il lockdown e prima della lunghissima serie positiva del russo che lo ha spinto fino in semifinale agli Australian Open e alla vittoria a Dubai, a sconfiggerlo. Accadde nel primo turno, poi l’italiano perse con l’americano Mackenzie McDonald. C’è anche una wild card per Fernando Verdasco, anche se ormai il madrileno è sostanzialmente l’ombra del notevole giocatore che è stato.

ATP 250 NUR-SULTAN: IL TABELLONE

Karatsev (RUS) (1)-Bye

Ruusuvuori (FIN)-Bonzi (FRA)

Seppi (ITA)-Skatov (KAZ) (WC)

Qualificato-Ivashka (BLR) (8)

Krajinovic (SRB) (4)-Bye

Kukushkin (KAZ) (WC)-Duckworth (AUS)

Vesely (CZE)-Munar (ESP)

Qualificato-Millman (AUS) (5)

Djere (SRB) (7)-Galan (COL)

Qualificato-Musetti (ITA)

Kwon (KOR)-Qualificato

Bye-Lajovic (SRB) (3)

Paire (FRA) (6)-Gerasimov

Taberner (ESP)-Berankis (LTU)

Verdasco (ESP) (WC)-Kecmanovic (SRB)

Bye-Bublik (KAZ) (2)