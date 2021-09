Tennis, ATP Nur-Sultan 2021: Andreas Seppi sconfitto al primo turno dal kazako Skatov

Si ferma subito al primo turno il cammino di Andreas Seppi nel torneo ATP di Nur-Sultan. Il tennista altoatesino è stato sconfitto in tre set dalla wild card kazaka Timofey Skatov, numero 280 della classifica mondiale, con il punteggio di 7-6 4-6 6-1 dopo quasi tre ore di gioco.

Una partita che ha visto Seppi servire 6 ace, ma commettere anche ben 7 doppi falli. L’altoatesino ha pagato il 43% di prime di servizio, ma soprattutto non ha sfruttato le numerose occasioni avute nei turni di risposta. Seppi, infatti, ha sfruttato solo tre delle dieci palle break avute ed inoltre Skatov ha dovuto giocare ben 130 punti in più nei turni di servizio, ben cinquanta in più di quelli con l’azzurro in battuta.

Eppure il match era partito bene per Andreas, che si è portato sul 3-0 con il break in apertura. Skatov è riuscito a rimontare, togliendo a zero la battuta all’azzurro nel settimo game. Decisivo è stato il decimo game, con Seppi che ha avuto ben quattro set point, ma con il kazako che è riuscito ad annullarli tutti. Si è andati così al tie-break, vinto per 7-3 dal tennista di casa.

Sulla scia del set vinto, Skatov si porta sul 3-0 ad inizio seconda frazione. Sembra finita per Seppi, ma l’altoatesino vince i successivi cinque game, strappando per due volte il servizio al kazako. Il numero 87 del mondo mantiene il vantaggio e chiude la seconda frazione in suo favore per 6-4.

Purtroppo il terzo set comincia malissimo per Seppi, che perde subito la battuta. E’ un dominio di Skatov, che strappa il servizio ancora nel quarto game all’azzurro. Il kazako si porta sul 5-0 e poi chiude agevolmente per 6-1, qualificandosi per il secondo turno.

Foto: LaPresse