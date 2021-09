Ashleigh Barty potrebbe rinunciare alle WTA Finals. Ad annunciarlo è stato il suo allenatore Craig Tyzzer. Il motivo della scelta sarebbe legato alla località scelta per disputare la manifestazione che chiuderà la stagione del tennis femminile, ovvero Guadalajara, in Messico.

“Si giocherà a 1.500 metri di altitudine, inoltre utilizzano palle depressurizzate. Inizialmente ci avevano detto che il torneo si sarebbe giocato a Hong Kong e poi a Praga – spiega Tyzzer -. Adesso scopriamo che è stato spostato in Messico. Non credo che sia la migliore pubblicità possibile per le migliori tenniste del mondo: dovranno giocare in condizioni inedite, in un Paese dove solitamente non si gioca, in altura. Mi sembra ridicolo”.

Barty è la campionessa in carica delle WTA Finals, avendo vinto l’edizione del 2019 a Shenzhen ma, secondo il suo tecnico, potrebbe decidere di non difendere il titolo. Ora la tennista australiana sta rifiatando dopo la prematura eliminazione agli US Open.

“Dopo gli Us Open l’ho trovata fisicamente e mentalmente esausta, dunque le ho consigliato di farsi una vacanza per recuperare le energie“.

