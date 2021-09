Tennis: Andy Murray riceve una wild card a Metz

Attualmente impegnato nel Challenger di Rennes, Andy Murray ha già in programma il futuro. Lo scozzese, protagonista di uno dei match più famosi degli ultimi US Open con il greco Stefanos Tsitsipas, riceve infatti una wild card sempre in Francia, ma a Metz, in quel Moselle Open che fa parte da tempo degli ATP 250.

Soltanto in un’occasione il tre volte vincitore Slam, attualmente numero 116 del mondo, aveva messo piede nella città del Grand Est: era il 2007. Già 18° nel ranking ATP, Murray batté il serbo Janko Tipsarevic, i francesi Michael Llodra e Jo-Wilfried Tsonga e l’argentino Guillermo Canas, prima di uscire sconfitto in finale con lo spagnolo Tommy Robredo, al tempo numero 9 del mondo e nei suoi migliori anni.

Quello per il due volte trionfatore a Wimbledon è l’unico invito finora noto elargito dal torneo francese, che vanta come testa di serie numero 1, ad oggi, il polacco Hubert Hurkacz. Presenti tra gli italiani Lorenzo Sonego e Gianluca Mager; a Nur-Sultan, invece, Lorenzo Musetti e Andreas Seppi sono previsti al via.

Murray è attualmente impegnato nel Challenger di Rennes, che ha un tabellone molto competitivo per quel che concerne alcuni nomi: lui e Richard Gasquet potrebbero trovarsi nei quarti e infiammare il pubblico amico del transalpino, ma ci sono anche protagonisti del tennis francese quali Arthur Rinderknech, Lucas Pouille e Gilles Simon.

