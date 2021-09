Svizzera-Italia oggi: orario, tv, programma, probabili formazioni

Giornata già quasi decisiva per la Nazionale Italiana di Roberto Mancini nel percorso di qualificazione verso i Campionati Mondiali di calcio maschile 2022. La selezione tricolore affronta stasera a Basilea (calcio d’inizio alle ore 20.45) la Svizzera in uno scontro diretto fondamentale per conquistare un pass per la fase finale della rassegna iridata in programma in Qatar tra novembre e dicembre 2022.

Gli Azzurri sono attualmente in vetta alla classifica del girone C di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 a quota 10 punti dopo quattro incontri, precedendo in classifica di quattro lunghezze proprio la selezione elvetica guidata dal nuovo tecnico Murat Yakin, che ha però disputato sinora due partite in meno rispetto all’Italia.

Il match tra Svizzera e Italia, scontro diretto cruciale per il primato nel gruppo C di qualificazione ai Mondiali 2022, è in programma stasera alle ore 20.45 e verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1 ed in diretta streaming su Rai Play. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

Di seguito il programma completo e le probabili formazioni della sfida:

PROGRAMMA E PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA-ITALIA

DOMENICA 5 SETTEMBRE

ore 20.45 Svizzera-Italia (diretta tv su Rai 1 e live streaming su Rai Play)

PROBABILI FORMAZIONI

SVIZZERA (3-5-2): Kobel; Schär, Akanji, Elvedi; Rodriguez, Fassnacht, Zakaria, Sow, Widmer; Zuber, Seferovic

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Foto: Lapresse